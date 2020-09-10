Bitlis’te korona virüs tedbirleri

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı gereğince toplu taşıma yapan araçlara düzenleme getirildi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl genelinde, toplu taşıma hizmeti veren şehir içi midibüslerde azami 5 kişi ile sınırlı olması kaydıyla ayakta yolcu taşımasına müsaade edilmesine, ilimiz genelinde, İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir” denildi.

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