Tatvan'da korona virüs denetimi

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Tekin Erdemir ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani denetim ekibiyle birlikte ilçede yürütülen korona virüs denetimlerine katılarak, esnaf ve vatandaşlarımıza maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulundular.

İlçe genelinde “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla sürdürülen korona virüs ile mücadele denetimleri aralıksız devam ediyor. Kaymakam Tekin Erdemir ve Başkan Geylani bu kapsamda yürütülen denetimlere katılarak, bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Denetim kapsamında ziyaret ettiği esnaflara ve yolda karşılaştığı vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulunan Kaymakam Erdemir ve Başkan Geylani hep birlikte kurallara uyarak ancak salgınla mücadelede başarıya ulaşılabileceğine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.