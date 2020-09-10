Hizan’da Korona virüs Denetimi Yapıldı

– Bitlis’in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği "Korona virüs denetimleri" genelgesi kapsamında Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçe merkezinde gerçekleştirilen uygulamaya katıldı. Kaymakam Yelek, denetim yaptığı işyerlerinde esnafa maske, hijyen ve mesafe konularında uyarıda bulundu. Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, uygulamanın amacının bütün işyerlerinde ve vatandaşlarda maske, mesafe ve hijyen duyarlılığını yükselterek farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. Kaymakam Yelek’in katıldığı denetimlere Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ve yetkililer eşlik etti.

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