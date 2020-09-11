15 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

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Bitlis'te 15 ayrı suçtan aranan G.İ. isimli şahıs güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce; ilimizde farklı tarihlerde meydana gelen iki ayrı ‘yankesicilik suretiyle hırsızlık’ olayının faili olan ve farklı illerden çeşitli ‘hırsızlık’ suçlarından toplamda 15 ayrı aranma kaydı olan G.İ. isimli şüpheli ekiplerimizin titiz araştırmaları sonucunda yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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