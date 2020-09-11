Bitlis'te 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te durdurulan iki ayrı araçta toplam 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalarda; Üçyol Kavşağı’nda durdurulan bir minibüs içerisinde bulunan 28 düzensiz göçmen ile aynı gün il merkezi girişinde durdurulan bir minibüs içerisindeki 50 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 78 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bu göçmen sevkiyatlarındaki organizasyonun içerisinde bulunan Ş.S. ve E.B. isimli organizatörler yakalanmıştır. Yakalanan organizatörler adli işlemlerinin ardından tutuklanmıştır. 78 düzensiz göçmen Van Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğüne teslim edilecektir. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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