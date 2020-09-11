Bitlis'te aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS ve farklı illerde yaptığı hırsızlık olaylarında hakkında 15 ayrı arama kararı bulunan G.İ., teknik takip sonucu polisin yaptığı yol kontrollerinde yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında 15 arama kararı bulunan G.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin teknik takibe aldığı G.İ., polisin yaptığı yol kontrollerinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen G.İ., ifadesinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-09-11 11:03:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.