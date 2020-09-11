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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü için pedal çeviren aktivistler Tatvan’da

İHA

Van Gölü için pedal çeviren aktivistler Tatvan’da

Van Gölü için farkındalık oluşturmak ve Van Gölü Koruma Kanunu’nun çıkmasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Van Gölü İçin Türkiye'yi Pedallıyoruz" etkinliği kapsamında Ankara’ya gitmek üzere Van’dan bisikletle yola çıkan aktivistler Bitlis’in Tatvan ilçesine ulaştı.
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) bünyesinde faaliyet yürüten TOBB Bitlis Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı Bilal Kardoğan ve GGK üyelerince karşılanan Vangölü Aktivistleri Derneği ve Tatvan Bisiklet Topluğu (TATBİS) üyeleri, buradaki ilk ziyaretlerini TATSO’ya gerçekleştirdi.
Etkinliğin amacıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği yetkilileri, “Van Gölü İçin Türkiye'yi Pedallıyoruz" etkinliğinin VanAnkara parkurunun 1. gününde Tatvan’a vardıklarını belirterek, “İnşallah yarın Tatvan – Muş parkurumuzu tamamlamayı planlıyoruz. Bizim buradaki amacımız; Van Gölü için farkındalık oluşturmak ve Van Gölü Koruma Kanunu’nun çıkması için destek bulmak. Bunun içinde gerek Tatvan Ticaret ve Sanayi Odamızın ve gerekse TOBB Bitlis Genç Girişimciler Kurulumuzun desteklerini talep ediyoruz. Van Gölü sadece çevresinde yaşayanların değil bölgenin, hatta ülkemizin bir değeridir. Bu nedenle bizlerinde bir bütün olarak bu değere sahip çıkması öncelikli görevimiz olmalıdır. Bizlerde Vangölü Aktivistleri Derneği olarak bu değere hem sahip çıkmak hem de gelecek nesillere daha güzel bir değer bırakmak adına Van Gölü Koruma Kanunu’nun çıkması gerektiği kanaatindeyiz. Bunun içinde Van’dan yola çıkıp Ankara’ya kadar pedallamayı planlıyoruz” dedi.
TOBB Bitlis Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı Bilal Kardoğan ise, Van Gölü Koruma Kanunu’nun çıkması için ellerinden gelen desteği sunacaklarını ifade etti. Böyle anlamlı bir etkinliğe imza attıkları için Vangölü Aktivistleri Derneği ve gönüllü aktivistlerine teşekkürlerini ileten GGK Başkanı Bilal Kardoğan, “İnşallah bizlerde bu etkinliğe gereken desteği sunacağız. Van Gölü Koruma Kanunu’nun çıkmasına katkı sunmak adına başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere ilgili yerlerle görüşmeler yapmak için çalışma yürüteceğiz. İnşallah hep birlikte tek güç olarak da Van Gölü Koruma Kanunu’nun çıkmasını sağlamış olacağız. Ben bu vesile ile bu anlamlı etkinliği başlatan Vangölü Aktivistleri Derneği ve gönüllü aktivistlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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