Bitlis’te silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis’in Mutki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis’in Mutki ilçesi Mevydan/Kovanlı köyünde 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alınmıştır. Bölgeye geniş katılımlı ve özel ekiplerden oluşan birliklerle “Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020132” operasyonu icra edilmiştir. Operasyon sonucunda; 1 adet uzun namlulu tüfek (mauser), 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet el bombası, 730 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 269 adet G3 Piyade tüfeği fişeği, 24 adet mauser tüfeği fişeği, 13 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 adet G3 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet 9 mm tabanca şarjörü, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 67 adet 16’lık av tüfeği fişeği, 1 adet havalı tüfek, 708 gr kenevir bitkisi tohumu, 1 adet tabanca kılıfı, 1 adet av tüfeği kılıfı, 2 adet av tüfeği harbisi ve 1 adet av tüfeği fişeği doldurma aparatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Mutki Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda ele geçirilen malzemelere el konulmuş, olay ile ilgili yakalanan 3 şahıs haklarında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır” denildi.

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