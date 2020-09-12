Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda cephanelik ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Mutki ilçesine bağlı Kovanlı köyünde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uzun namlulu silah, tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesine bağlı Kovanlı köyünde uyuşturucu üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Bunun üzerine ekipler köye 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-132' operasyonu düzenledi. Operasyonda, 3 evde yapılan aramada uzun namlulu tüfek (mauser), ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca, el bombası, 730 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 269 G3 piyade tüfeği fişeği, 24 mauser tüfeği fişeği, 9 mm 13 tabanca fişeği, 5 G3 piyade tüfeği şarjörü, 9 mm tabanca şarjörü, 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 67 adet 16'lık av tüfeği fişeği, havalı tüfek, 708 gram kenevir bitkisi tohumu, tabanca kılıfı, av tüfeği kılıfı, 2 av tüfeği harbisi ve av tüfeği fişeği doldurma aparatı ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-09-12 16:38:36
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