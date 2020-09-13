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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

26 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

DHA

26 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, yaptığı 11 hırsızlık olayı ile ilgili hakkında kesinleşmiş 26 yıl 25 gün hapis cezası bulunan M.Ş.A., polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında yakalanarak gözaltına alındı. M.Ş.A., cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Tatvan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 26 yıl 25 gün hapis cezası nedeniyle arama kararı bulunan M.Ş.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin teknik takibe aldığı M.Ş.A., polisin yaptığı yol kontrolü sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.Ş.A., ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmasının ardından Bitlis E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-09-13 21:59:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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