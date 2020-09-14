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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adilcevaz’ın bal kavununun hasadına başlandı

İHA

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Gülistan Ovası'nda yetiştirilen bal kavununun hasadına başlandı.

Adilcevaz’ın bal kavununun hasadına başlandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Gülistan Ovası’nda yetiştirilen bal kavununun hasadına başlandı.
Halk arasında ‘bal kavunu’ olarak adlandırılan Adilcevaz kavununun, Bitlis ekonomisine 20 ile 30 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor. Kavun yetiştiricileri, ilçelerinde yetiştirilen kavunların tadı, lezzeti ve kokusunu Van Gölü ve Süphan Dağı'nın esintisinden aldığını belirterek, bu farklı lezzeti herkesin tatması gerektiğini belirtiyor. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yetiştirilen kavunlar tadı ve lezzetiyle yörede en çok tüketilen ürünlerin başında geliyor. Üretilen galya tipi kavunlar Türkiye’nin değişik illerine gönderildiği gibi iç pazarda da tüketiciye sunuluyor.
İstihdama da katkı sağlayan kavun hasadına gerek ilden gerekse çevre illerden işçi çalıştırılıyor. Adilcevaz ilçesindeki Gülistan Ovası’nda çiftçilik yapan Orhan Emen, kavunları bölge illerinin haricinde batı illerine de gönderdiklerini belirtti. Kavun hasadı ile ilgili gazetecilere bilgi veren Emen, “Adilcevaz kavunu mükemmel bir kavundur diyebilirim ki Türkiye’de tat anlamında eşi benzeri bulunmayan bir kavundur. Hem Süphan Dağı’nın soğuğundan hem de Van Gölü’nün neminden tadını ve aromasını alan bir kavundur. Kavunlarımız Türkiye’nin hemen hemen her iline gönderiliyor. Şu anda bile yüklenen tır Ankara’ya doğru yola çıkacak. Bundan sonraki tır ise İstanbul'a gidecek. Tahmini olarak Adilcevaz kavunu her yıl ortalama 20 ile 30 bin ton verim veriyor. Bu da her yıl Bitlis ve Adilcevaz ekonomisine yaklaşık olarak 30 milyon katkı sağlıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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