Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Adilcevaz ilçesinde üretilen Adilcevaz kavununda hasat başladı. Halk arasında 'bal kavun' olarak bilinen ve kent ekonomisine yaklaşık 30 milyon TL katkı sağlayan kavunlar, Ankara ve İstanbul'a da gönderiliyor.

Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Gülistan Ovası'nda yetiştirilen kavunlar tadı ve kokusu nedeniyle büyük ilgi görürken, üretilen galya tipi kavunlar değişik illerde iç pazara sunuluyor. İstihdama katkı sağlayan kavun hasadında, mevsimlik işçiler çalıştırılıyor.

Adilcevaz ilçesindeki Gülistan Ovası'nda çiftçilik yapan Orhan Emen, kavunları bölge illerin yanı sıra TIR'larla Ankara ve İstanbul'a da gönderdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Adilcevaz kavunu mükemmel bir kavundur. Türkiye´de tat anlamında eşi benzeri bulunmayan bir kavundur. Hem Süphan Dağı'nın soğuğundan hem de Van Gölü'nün neminden tadını ve aromasını alan bir kavundur. Kavunlarımız Türkiye´nin hemen hemen her iline gönderiliyor. Tahmini olarak Adilcevaz kavunu her yıl yaklaşık 20-30 bin ton verim veriyor. Bu da her yıl Bitlis ve Adilcevaz ekonomisine yaklaşık 30 milyon lira katkı sağlıyor."

DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Özcan ÇİRİŞ

2020-09-14 12:39:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.