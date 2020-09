Flamingolar Arin Gölü’nü renklendiriyor Arin Gölü’nde yoğun bir şekilde konaklayan flamingolar seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor

Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü Havzası’ndaki sulak alanlara gelen flamingolar, son yıllarda Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Arin Gölü’nde de yoğun bir şekilde konaklıyor.

İran’dan göç ederek Van Gölü’ne gelen flamingolar, Van’ın Erçek Gölü’nde ve Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü’nde de yoğun bir şekilde görülüyor. Arin Gölü’nün sığ alanlarında konaklayan ve beslenen flamingolar, bu yıl ördeklerle birlikte paylaştıkları Arin Gölü’nde yine kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Flamingoların Arin Gölü’nü renklendirdikleri eşsiz görüntüler havadan drone ile görüntülendi. Arin Gölü’nü çevreleyen köylerde yaşayan köylülerden Orhan Emen, flamingoların her yıl ağustos ayında Arin Gölü’ne geldiklerini ve havaların soğumasıyla birlikte sıcak yerlere göç ettiğin belirtti. Emen, “Burası sodalı bir göl. Etrafındaki köyler Göldüzü, Esenkıyı ve Karşıyaka köyleridir. Onlarca kuş türü besleniyor yazın bu gölde. Kışında buradan göç edip gidiyorlar. Bu kuş türlerinden biri de flamingolardır. Flamingolar İran’dan geliyor ve bir kısmı Van Gölü’ne, bir kısmı da Arin Gölü’ne geliyorlar. Yavrularını da büyüttükten sonra kasım ayında buradan göç edip Afrika tarafına gidiyorlar. Diğer kuş türleri de bu göl tamamen donduğu zaman göç edip gidiyorlar” dedi.

Ahlat Fotoğrafçılar Derneği (AHFOD) Başkanı Özkan Olcay ise Van Gölü’nün dışında Bitlis bölgesinde yoğun bir şekilde flamingo fotoğraflarını Arin Gölü’nde çektiklerini söyledi. Flamingoların son yıllarda daha da yoğun bir şekilde Arin Gölü’ne geldiklerini ifade eden Olcay, “Bitlis ve Ahlat’ta doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Belli zamanlarda Van Gölü Havzası’nda yaşayan kuşları da fotoğraflıyoruz. Bugünde Adilcevaz’a bağlı Arin Gölü’ne geldik. Arin Gölü de birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle bu kuş türlerinden bir kısmı da flamingolardır. Flamingolar ilkbaharın İran’ın Urumiye Gölü’ne geliyorlar, oradan göç ederek Van Gölü’ne geliyorlar. Bir kısım flamingo Van Gölü’ne bir kısım flamingo da Arin Gölü’ne geliyor. Flamingolar 34 ay burada konaklıyorlar. Yavrularını büyütüyorlar, besleniyorlar ve kasım ayı gibi de buradan Afrika’ya doğru göç ediyorlar. Bizlerde doğa fotoğrafçıları olarak bu güzel kuşları fotoğraflamaya geliyoruz. Bitlis ilinde ve çevre il ve ilçelerde bulunan doğa fotoğrafçıları arkadaşlarla birlikte geliyoruz bu güzel kuşları fotoğraflıyoruz. Bugünde Arin Gölü’ne geldik. Arin Gölü bu yıl her yıldan daha çok flamingoyu ağırlıyor. Bizde bu kuşları burada fotoğrafladık, çok güzel fotoğraflar arşivimize kattık. Gerek normal makinelerle gerek drone uçurarak havadan da flamingoların güzel fotoğraflarını aldık ve arşivimize kattık” diye konuştu.

