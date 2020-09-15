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Göçe hazırlanan flamingolar, görsel şölen sunuyor

DHA

Göçe hazırlanan flamingolar, görsel şölen sunuyor


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)YAZ mevsimi süresince Van Gölü havzasındaki sulak alanları mesken tutan flamingolar, havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç etmeye hazırlanıyor. Van Gölü havzasının en önemli sulak alanlarından olan Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Arin Gölü'nde ağustos ayından bu yana konaklayan flamingolar, başta yöre halkı olmak üzere çok sayıda doğasevere görsel şölen sunuyor. Gölde kartpostallık görüntüler oluşturan flamingoların, göç yolculuğu ise Ekim ayından itibaren başlıyor.
Flamingoların yanı sıra, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Adilcevaz ilçesine bağlı Arin Gölü, kuşların şölenine tanıklık etmek isteyen fotoğraf tutkunlarını ve doğaseverleri ağırlıyor. İran'ın Urumiye Gölü'ne İlkbahar'da Afrika'dan göç eden flamingolar, Van'ın Erçek Gölü ve Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'ne ise ağustos ayından itibaren gelmeye başlıyor. 2-3 ay gibi bir süre burada konaklayan flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte ekim ayından itibaren Afrika´ya göç etmeye başlıyor. Gölde konaklayan flamingolar havadan dronla görüntülenirken kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
'HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE GÖÇ EDİYORLAR'
Arin Gölü'ne yakın köyde yaşayan Orhan Emen, flamingoların her yıl Ağustos ayında Arin Gölü´ne geldiklerini ve havaların soğumasıyla birlikte sıcak yerlere göç ettiğini belirtti. 
Emen, "Burası sodalı bir göl. Etrafında da Göldüzü, Esenkıyı ve Karşıyaka köyleri var. Bu gölde yazın onlarca kuş türü besleniyor. Kışın da buradan göç edip gidiyorlar. Bu kuş türlerinden biri de flamingolardır. Flamingolar, İran´dan geliyor. Bir kısmı Van'daki Erçek Gölü'ne, bir kısmı da Arin Gölü´ne geliyorlar. Burada besleniyorlar. Yavrularını da büyüttükten sonra Kasım ayında buradan göç edip, Afrika tarafına gidiyorlar. Diğer kuş türleri de bu göl tamamen donduğu zaman buradan göç edip gidiyorlar" dedi.
'BU GÜZEL FOTOĞRAFLARI ARŞİVİMİZE KATTIK'
Ahlat Fotoğrafçılar Derneği (AHFOD) Başkanı Özkan Olcay ise, Van Gölü´nün dışında Bitlis bölgesinde yoğun bir şekilde flamingo olduğunu belirterek, "Bitlis ve Ahlat´ta doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Belli zamanlarda Van Gölü havzasında yaşayan kuşları da fotoğraflıyoruz. Bugün de Adilcevaz´a bağlı Arin Gölü´ne geldik. Arin Gölü birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle bu kuş türlerinden bir kısmı da flamingolardır. Flamingolar, ilkbaharın İran´a Urumiye Gölü´ne geliyorlar. Oradan göç ederek, Van Gölü´ne geliyorlar. Bir kısım flamingo Van Gölü´ne bir kısım flamingo da Arin Gölü´ne geliyor. Flamingolar 3-4 ay burada konaklıyorlar. Yavrularını büyütüyorlar, besleniyorlar ve Ekim ayından itibaren de Afrika´ya doğru göç ediyorlar. Bizler de doğa fotoğrafçıları olarak, bu güzel kuşları fotoğraflamaya geliyoruz. Bitlis ilinde ve çevre il ve ilçelerde bulunan doğa fotoğrafçıları arkadaşlarla birlikte gelip, bu güzel kuşları fotoğraflıyoruz. Arin Gölü bu yıl, her yıldan daha çok flamingoyu ağırlıyor ve konuk ediyor. Çok güzel fotoğraflar arşivimize kattık. Gerek normal makinelerle gerek dron uçurarak havadan da flamingoların güzel fotoğraflarını aldık ve arşivimize kattık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-09-15 14:19:47

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