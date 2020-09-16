Bitlis’te iki mahalle karantinaya alındı

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Bitlis’in Güroymak ilçesinde iki mahallede, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı gereğince;Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Erentepe ve Nurtepe mahallelerinde,Covid19 pozitif vaka sayılarının artmasından dolayı 16 Eylül 2020 tarih ve saat 12.00 itibariyle geçici süreyle karantina altına alındığı belirtildi.

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