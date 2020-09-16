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Bitlis’te iki mahalle karantinaya alındı

İHA

Bitlis'in Güroymak ilçesinde iki mahallede, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Bitlis’te iki mahalle karantinaya alındı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde iki mahallede, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı gereğince;Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Erentepe ve Nurtepe mahallelerinde,Covid19 pozitif vaka sayılarının artmasından dolayı 16 Eylül 2020 tarih ve saat 12.00 itibariyle geçici süreyle karantina altına alındığı belirtildi.

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