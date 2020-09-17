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Yarım asırdır ceviz ağaçlarını sanat eseri bastonlara dönüştürüyor 80 yaşındaki Abdurrahman Gökbulak, 50 yıldır Ahlat bastonu yapıyor

İHA

Yarım asırdır ceviz ağaçlarını sanat eseri bastonlara dönüştürüyor 80 yaşındaki Abdurrahman Gökbulak, 50 yıldır Ahlat bastonu yapıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayam 80 yaşındaki baston ustası Abdurrahman Gökbulak, 50 yıldır ceviz ağaçlarından sanat eseri bastonlar yapıyor.
Ahlat ilçesinde üretilen el yapımı bastonlar her geçen gün değişen motif ve desenlerle ilgi çekmeye devam ederken, ilçenin en eski baston ustalarından olan Abdurrahman Gökbulak ise 50 yıldır mesleğini sürdürüyor. İlerleyen yaşına rağmen ara sıra atölyesine giden Abdurrahman Gökbulak, oğulları ile birlikte Ahlat bastonu üretiyor. Baston sanatına hayatını adayan Abdurrahman Gökbulak, Kültür ve Turizm Bakanlığından hem başarı ödülü hem de hatıra sanatçılara saygı ödülü aldı.
Askere gidinceye kadar marangozluk ve ceviz ağacından mobilyalar yaptığını ve yaptığı ilk bastonu komutanına hediye ettiğini belirten Gökbulak, askerden döner dönmez atölye açarak baston imal etmeye başladığını söyledi. İlerlemiş yaşına rağmen, mesleğini büyük bir ilgi ve titizlikle yapan baston ustası Abdurrahman Gökbulak, baston yapmanın son derece özen isteyen bir sanat olduğunu kaydetti. Gökbulak, “Askerden geldikten sonra doğramacılık yaptım. Daha sonra baston yapmaya başladım. Uzun yıllar baston imal ettim. Diğer işleri bıraktım ve devamlı baston ürettim. O zamanlar elimizle hep yapıyorduk sonradan makinelerde aldık” dedi.

2 oğlunu da meslekte yetiştirdi
Baston ustası Abdurrahman Gökbulak, 2 oğlunu da meslekte yetiştirdiğini, çocuklarının kendisinden daha iyi baston yaptığını ifade ederek, “Çocuklard a yetiştiler tabi, onlar da devam ediyorlar. Ben de bazen yardımcı oluyorum. Canım sıkıldı mı geliyorum baston yapıyorum. Birçok baston ustası yetiştirdim, yanımızda akrabalarımız tanıdıklarımızı da baston sanatında yetiştiriyoruz. Hevesim var gelip yardımcı oluyorum, baston yapıyorum. Çocuklar da çalışıyor, onlar daha güzel yetiştiler. Daha iyi baston yapıyorlar” diye konuştu.

“Babam baston sanatına hayatını adamış çok değerli bir ustamızdır”
Baston ustası Abdurrahman Gökbulak’ın kendisi gibi baston ustası olan oğlu Refa Gökbulak da, babalarının izinden gitmeye çalıştıklarını söyledi. Refa Gökbulak, “Babam hayatı boyunca hep ahşap işiyle iştigal etmiş. Çok uzun yıllar marangozluk ve özellikle ceviz mobilya üzerinde çalışmış ve 50 yıldır baston sanatına hayatını adamış çok değerli bir ustamızdır. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığından hem başarı ödülü var hem de hatıra sanatçılara saygı ödülü var. Bastonlarımızda çok büyük emekleri var. Ahlat’ta biz bastona başlamadan önce klasik türde bastonlar yapılırdı ancak babamızın desteğiyle biz hem kafa çeşitlerini hem de gövde çeşitlerini tamamıyla değiştirdik. Çeşitli hayvan figürlü olan modellerimiz var, klasik türde olan modellerimiz var. Gövde motiflerini çok fazla geliştirdik. Bunlar babamızın sayesinde oldu. Babamız 1940 doğumlu ve 80 yaşında atölyede eskisi gibi çalışamıyor ancak hayatını hep atölyeye adadığı için gece gündüz çalıştı. Mutlaka atölye ortamında olması gerekiyor. Hobi olarak da olsa gelip uğraş veriyor. Bu da onu mutlu ediyor, bizde elimizden geldiğince tabi ki ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. O bizim her şeyimizdir, pirimizdir. Biz her şeyimizi ona borçluyuz. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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