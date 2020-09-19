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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat’ta 19 Eylül Gaziler Günü

İHA

Ahlat’ta 19 Eylül Gaziler Günü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Ahlat Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ahlat Askerlik Şube Başkan Vekili Asteğmen Fırat Kılıç yaptı. Düzenlenen törene Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, bazı şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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