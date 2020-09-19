Tatvan’da "Gazileri anma günü" programı düzenlendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde "Gazileri anma günü" münasebetiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
Tatvan ilçe protokolünün katılımıyla Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen program çelenk sunma töreni ile başlayıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Daha sonra anma mesajları okunması ile devam eden program Muharip Gaziler Derneği Tatvan ilçe Temsilcisi Muhittin Karatay'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması ile son buldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.