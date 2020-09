Bitlis Valisinden Gaziler Günü mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Çağatay yayımladığı mesajında, “Bu gün her karış toprağını kendi canından üstün sayan, esareti kabul etmeyen, bağımsızlığından asla ödün vermeyen yüce milletimizin kıymetli evlatlarına, kahraman gazilerimize vefa duygularımızı ifade ettiğimiz önemli bir gündü. Gazilerden ve şehitler aldığımız manevi güçle, içinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan saldırılara asla fırsat vermeyecek, bu uğurda, bütün inanç ve kararlılığımızla vatanımızın bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğimizi korumaya devam edeceğiz. Aziz vatanımızın her karış toprağı bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Tarihimizin zaferlerle dolu sayfalarında geçmişte olduğu gibi sizler tüm zorluklara karşı bu vatanın ebedi varlığı olan yurdunu her türlü ihanete karşı koruyan ve bu uğurda canını feda etmekten geri durmayan kahramanlarımızsınız. Bu kutsal topraklar, aziz şehit ve gazilerimizin destansı mücadelesi neticesinde bizlere emanet edilmiş, ay yıldızlı bayrağımız yine onlar sayesinde bu mukaddes vatan üzerinde özgürce ve gururla dalgalanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere mukaddes değerlerimizin muhafazası ve terörle mücadelede hayatlarını tereddütsüz tehlikeye atan gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

