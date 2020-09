Adilcevaz cevizi, bölge illerinde de yetiştiriliyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) BİTLİS´in Adilcevaz ilçesinde tescilli olarak yetiştirilen cevizler, başta bölge illeri olmak üzere Türkiye´nin birçok kentinde de yetiştirilmeye başlandı.

Adilcevaz ilçesinde kurduğu seralarda ceviz fidanı yetiştiren Mehmet Akkoyun, hem bölge hem de batı illerinde bugüne kadar onlarca kapama ceviz bahçesi oluşturdu. Ceviz üretiminde önemli yere sahip olan Adilcevaz´da sürdürülen çalışmalar kapsamında, 'Adilcevaz13' ve 'Kazankaya' isimleriyle tescillenen ceviz fidanları, her yıl binlerce adet üretilerek ülkenin birçok yerine gönderiliyor. Ceviz fidanlarına ilginin giderek arttığını belirten Mehmet Akkoyun, vatandaşın özellikle ceviziyle meşhur Adilcevaz´ın tescilli ceviz fidanlarına ilgi gösterdiğini söyledi. Daha çok bölge illerinden internet üzerinden sipariş aldığını dile getiren Akkoyun, Akdeniz Bölgesi'ne de kapama ceviz bahçesi kurduklarını belirtti.

Adilcevaz´da üretilen ceviz fidanlarını Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne de verdiklerini belirten Mehmet Akkoyun, "Adilcevaz´da firmamız adına resmi olarak ceviz üretimi yapıyoruz. Ürettiğimi çeşitler 'Adilcevaz13' ve 'Kazankaya' çeşitleridir. Ürettiğimiz çeşitler diğer yabancı çeşitlere göre gramaj olarak daha yüksektir. Bu çeşitlerin en büyük özelliği ise kendi kendini dölleyip tozlayan bir çeşit olmasıdır. Bahçe kurulduğu zaman diğer çeşitlerde her 10 tanede bir tane dölleyici çeşit eklenir ama bizim çeşitlerimizde kendi kendine döllek olduğu için bu sıkıntı yok. Ekstradan dölleyici bir fidan ekmeye gerek kalmıyor. Çeşitlerimizin tutma oranı kalite olarak da yüksek. Özellikle soğuk iklim olan bölgelerde mevsime göre adapte sağlıyor. Günü geldiği zaman yaprağını döker ilkbaharda açar. Yani soğuk iklimde fazla etkilenmez" diye konuştu.

Kendi internet siteleri üzerinden satış yaptıklarını da anlatan Akkoyun, "Çeşitlerimizi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne istenilen bölgelere kendi sitemiz üzerinden satışlarımızı yapıyoruz. Şu an itibarıyla satışlarımızda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Ceviz üretiminde altyapıyı oluşturmak oldukça zaman alıyor. Çünkü anaç bahçesini kuruyoruz ona göre kalem bahçesini kuruyoruz. Biz bu yıl özellikle göz aşısına girdik. Göz aşısı diğer aşı sistemlerine göre daha rahat bir aşıdır. Bir de sera ortamında olduğu için 1,5 ay önce yaptığımız çeşitlerimiz yaklaşık 40 santimetre boyuna ulaştı. Yılbaşına kadar ise 1,5 metreyi bulur" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

