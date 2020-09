Engelli genç hayatını sokak hayvanlarına adadı Bedensel engelli genç, akülü aracıyla her gün sokak hayvanlarını besliyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı, akülü tekerlekli sandalyesiyle cadde ve sokakları dolaşarak sokak hayvanlarını besliyor.

Her gün kendi evinde baktığı hayvanları besledikten sonra kedi ve köpek mamalarını doldurduğu çantaları akülü aracına yükleyen bedensel engelli Uğur Avcı, diğer hayvanları beslemek için yola koyuluyor. Sosyal medyada "birpatiahlat" adında bir hesap açarak hayvanseverlerin de desteğini alan Avcı, her gün akülü tekerlekli aracıyla ilçedeki sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama ve su bırakıyor. Sokaklardaki yaralı ve yardıma muhtaç hayvanları da veterinere götürüp tedavilerini yaptıran Avcı, bazı sokak hayvanlarının insanlar tarafından sahiplenmesini sağlayarak sıcak yuvalara kavuşmasına öncülük ediyor.



Her gün düzenli olarak sokak hayvanlarını besliyor

Gösterdiği fedakarlıkla ilçe halkının da takdirini kazanan Avcı, engelli olmasına rağmen sokak hayvanlarını beslemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşıyorum. 21 yaşındayım doğuştan serebral palsi hastasıyım. Aynı zamanda bir hayvan severim. İlk başlarda çocukluğumda kapının önündeki hayvanlarla başlayan besleme olayı daha sonra büyüdü ve mahalle ile sokaklarda elimden geldiğince her yere ulaşıp sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyorum. Ben bir engelli olarak hem sağlık sorunlarımın yanı sıra hem de hayvanlar için çabalıyorum. Çünkü görüyorum çok fazla kötü muamele gören hayvan var, kötü muameleye uygulayan insan var. Gerçekten bir şeyler yapmak için çabalayan, uğraşan birkaç kişiyiz aslında. Birkaç gönüllüden ulaşan belli bir grubumuz var. Ama dediğim gibi sonuç olarak gönüllüyüz. Çabalarımız bir yere kadar, bir yere kadar bir şeyler yapabiliyoruz. Bir yerden sonra gücümüz yetmiyor maalesef” dedi.



Sosyal medya üzerinden açtığı hesapla mama bağışı topluyor

Bedensel engelli Uğur Avcı, sosyal medyada açtığı hesap üzerinden mama bağışı topladığını ve topladığı mamalarla sokak hayvanlarını beslediğini ifade etti. Avcı, “Benim instagram üzerinde açtığım ‘birpatiahlat’ adında bir sayfam var. Orada mama bağışı topluyorum. Mama bağışlarını sokaktaki hayvanlara dağıtıyorum. Gücüm yettiğince ulaşabildiğim yerlere mama göndermeye çalışıyorum. Besleyen arkadaşlara destek olmaya çalışıyorum. Güzel bir zincir oluşturduk. Birkaç kişiyiz ama birçok yere ulaşmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Benim ricam imkanı olan sokak hayvanlarına baksın. En azından imkanı olan kapısının önüne ekmek ve su bıraksın. Mümkün oldukça destek olunursa ben çok sevinirim. Çünkü bu şekilde sürekli olarak beslemek çözüm değil, kalıcı çözümler üretmek gerekiyor. Bu konuda destek olunursa çok sevinirim. Mama temin etme konusunda yardımcı olunabilir, çünkü zaman zaman gerçekten mama bulmakta zorlanıyorum. Hele ki kışın çok daha zor oluyor, çünkü hayvanların yiyebileceği hiçbir şey yok ve kalıyor öyle. Mama olmazsa başka hiçbir şey yiyemeyecekler. Bende her zaman mama bulamıyorum. Ben elimden gelen çabayı sarf ediyorum sizden de desteklerinizi bekliyorum” diye konuştu.

