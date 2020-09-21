El arabasını silerken görüntülenen temizlik işçisine bir maaş ikramiye



Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde el arabasını bezle temizlerken görüntülenen temizlik işçisi Ecvet Ürün, ilçe belediyesi tarafından teşekkür belgesi ve bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi.

Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde yeni çalışmaya başlayan, evli ve 5 çocuk babası Ecvet Ürün, 3 gün önce çöpleri toplayıp, boşalttıktan sonra kullandığı el arabasını bezle sildi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülen, yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, temizlik işçisi Ecvet Ürün´ü makamında ağırladı. Belediyede işe yeni başlayan Ürün´e teşekkür belgesi ve bir maaş ikramiye verildi.

Çekilen görüntünün tüm ülkede büyük ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Geylani, "Ecvet Bey bir çalışma esnasında, özveriyle arabasını temizlerken bir vatandaş tarafından videosu çekilmiş. Şu zamanda ender rastladığımız çalışmalardan biridir. Ecvet Beyin çalışmasına verdiği değer bizi gerçekten duygulandırdı. Emeğinin hakkını vermek, ayrı bir ilgi ve alakayla çalışmak ender rastladığımız durumlardan biridir. Ecvet Bey temizlik işlerinde çalışan diğer arkadaşlarımızın temsilidir. Bütün çalışan arkadaşlarımız da Ecvet Bey gibi aynı şuurla çalışmaktadır. Sabahın erken saatlerinde mesailerine başlayıp, Tatvan´ın bütün sokaklarını temizleyip, süpüren ve Tatvan´da daha temiz, kaliteli bir yaşamın sağlanması için gecesini gündüzüne katan değerli emekçi kardeşlerimizden biridir. İşini çalışırken severek yapmak, ayrı bir değer katmak herkese nasip olmuyor. Çekilen görüntüler bizi çok duygulandırdı ve mutlu etti. İşine değer veren mesai arkadaşlarımızla bir arada çalışmak bize ayrı bir mutluluk verdi. Bu durum bizi de motive etti. Bu konuda kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

'SABAH, ÖĞLE VE AKŞAM ARABAMI YIKAYIP, DEZENFEKTE EDİYORUM'

Her sabah işe, arabasını yıkayıp, dezenfekte ederek başladığını anlatan Ecvet Ürün ise elinden geldiğince işini ey iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi. Ürün, "Tatvan Belediyesi´ndeki işime yeni başladım. Evliyim ve 5 çocuğum var. Çocuklarım için çalışıyorum. Elimden geldiğince işimi yapmaya çalışıyorum. Her sabah işe başlamadan önce arabamı yıkıyorum ve dezenfekte ediyorum ondan sonra işime başlıyorum ve öğleden sonra yine arabamı yıkayıp dezenfekte diyorum. Mesai bitiminde bir daha arabamı yıkayıp dezenfekte ettikten sonra depoya bırakıp eve gidiyorum. Vatandaşlar sosyal medyada çıkan görüntülerden sonra bana teşekkür ettiler. Yaptığım işin çok güzel olduğunu söylediler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2020-09-21 15:59:28



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