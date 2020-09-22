Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİGACEM’de görev devir teslimi yapıldı

İHA

BİGACEM’de görev devir teslimi yapıldı

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) tarafından geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurul sonrası görev devir teslimi yapıldı.
Gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurul sonrası başkanlığa seçilen Gazeteci Sinan Aygül, BİGACEM’deki iki dönemli görev süresini tamamlayan Gazeteci Özcan Çiriş’ten başkanlık görevini devraldı. Düzenlenen görev devir teslim töreni kapsamında görevi devralan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, iki dönemlik başkanlık görevi süresince cemiyetin en iyi yere gelmesi için büyük çaba sarf eden Gazeteci Özcan Çiriş’e ve yönetim kuruluna teşekkür belgesi takdim etti.
BİGACEM’in yeni başkanı Sinan Aygül’e tebrik ve başarı dileklerini ileten Özcan Çiriş, bunun bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayarak, 4 yıllık görev süresince cemiyet için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Bundan sonraki süreçte de cemiyet adına üzerlerine düşen bir görev olması durumunda hazır olduklarını dile getiren Çiriş, “BİGACEM’in yeni başkanı Sinan Aygül kardeşimize ve yönetimine başarılar diliyorum. Bizler görev süremiz boyunca cemiyeti en iyi şekilde temsil etmek adına yoğun mesai harcadık, inşallah yeni yönetimde bizlerden devraldığı bu bayrağı daha da ileriye taşıyarak cemiyetimiz adına başarılı işlere imza atarlar. Bu vesile ile görevim süresince birlikte mesai harcadığımız çalışma arkadaşlarıma ve yönetim kurulu üyelerime katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, BİGACEM’in yeni başkanı Sinan Aygül ve yönetimine de tebrik ve başarı dileklerimi iletiyorum” riye konuştu.
İyi dilek ve temennilerinden ötürü Gazeteci Özcan Çiriş’e teşekkürlerini ileten BİGACEM Başkanı Sinan Aygül ise BİGACEM’i bir adım daha ileriye taşımak adına, meslek büyüklerinin de tecrübelerinden istifade edeceklerini belirtti. Yapacakları istişareler neticesinde BİGACEM yeni yönetim kurulunu kısa süre içerisinde belirleyeceklerini ifade eden Aygül, “Öncelikle bizleri bu göreve layık gören tüm meslektaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah meslektaşlarımızın bu güvenini boşa çıkarmama adına istişare içerisinde çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bu noktada hayata geçirmeyi planladığımız bir dizi proje ve hedeflerimiz var. İnşallah bunları da zaman içerisinde tek tek gerçekleştirip, cemiyetimizin daha iyi yerlere gelmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu sürede de vakit kaybetmeden tüm meslektaşlarımızla yeni yönetimi oluşturma adına görüşmeler yapıp, hem fikirlerini alıyoruz hem de istişarelerde bulunuyoruz. Bu anlamda cemiyete katkı sunmak isteyen tüm arkadaşlarımıza da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Sonuç itibariyle inşallah hep birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

El arabasını silerken görüntülenen temizlik işçisine bir maaş ikramiye
YEREL HABERLER El arabasını silerken görüntülenen temizlik işçisine ...
Bitlis’te yaralı bulunan kuşlar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Bitlis’te yaralı bulunan kuşlar tedavi altına alındı
Ekmek teknesi çöp kovasını eliyle silen temizlik işçisine ödül
YEREL HABERLER Ekmek teknesi çöp kovasını eliyle silen temizlik ...
Engelli genç hayatını sokak hayvanlarına adadı Bedensel engelli genç, akülü aracıyla her gün sokak hayvanlarını besliyor
YEREL HABERLER Engelli genç hayatını sokak hayvanlarına ...
Adilcevaz cevizi, bölge illerinde de yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Adilcevaz cevizi, bölge illerinde de yetiştiriliyor
Adilcevaz’ın cevizi bölge ve batı illerinde de yetişecek
YEREL HABERLER Adilcevaz’ın cevizi bölge ve batı illerinde de ...
Dkmp ekipleri tarafından avcılar kontrol edildi
YEREL HABERLER Dkmp ekipleri tarafından avcılar kontrol edildi
Bitlis'te takoz kullanmadan kaçak avlanan 5 kişiye idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Bitlis'te takoz kullanmadan kaçak avlanan 5 kişiye ...
Temizlik işçisi ekmek teknesini eliyle sildi
YEREL HABERLER Temizlik işçisi ekmek teknesini eliyle sildi
Temizlik işçisinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü
YEREL HABERLER Temizlik işçisinin görüntüsü sosyal medyada ilgi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X