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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları Ahlat'ta başladı

İHA

Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları Ahlat'ta başladı

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları Bitlis’in Ahlat ilçesinde başladı.
Bitlis’in Ahlat ilçesindeki şehir stadında düzenlenen müsabakalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılışında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ampute futbolunda 7 bin sporcunun yer aldığını belirterek, “Türkiye kupasını Ahlat’ta düzenliyoruz. Ahlat'ımız bizim ve Türkiye'mizin göz bebeğidir. Güzel bir mekanda ve güzel bir ilçede böyle bir turnuvayı federasyonumuzla birlikte düzenlemekten gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda kazandığı başarılarla dünyanın gündemine gelen Ampute Milli Futbol Takımımız hepimizin göğsünü kabarttı. Bizi coşkun duygulara sevk etti. Şükür ki, 7 bine yakın genç kardeşimiz bedensel engellerine rağmen birçok branşta ülkemizi temsil ediyor. Türkiye’de futbola olan ilgi malum. Milli takımın da başarısı var. Bu yılki düzenlenen turnuvayı da Doğu Anadolu’da yapmak istediklerinde biz Bitlis olarak talip olduk. Federasyonumuz ve milli takım hocamız da bizleri kırmadı. Bugün başlayan turnuva cumartesi günü sona erecek. Turnuvanın başta Ahlat’ımız olmak üzere tüm Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ümit Uztürk "26 Eylül'de final maçı ile turnuvayı sonlandıracağız"
Bedensel Engelliler Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk ise; Şahinbey Belediyesi, Etimesgut Belediyesi, Pendik Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Baltalı Grup, Denizli Belediyesi ve Trabzon Orta Hhisar Ampute futbol takımlarının iştiraki ile gerçekleştirilecek Türkiye Kupası müsabakalarının cumartesi gününe kadar süreceğini söyledi. Uztürk, “26 Eylül’de final maçı ile kısmetse sonlandıracağız. Küresel salgının tüm dünyayı etkilediği bugünlerde oynatacağımız bütün müsabakalarda asıl hedefimiz hiçbir arkadaşımızın bu virüsten olumsuz etkilenmemesi ve bunun içinde hepimizin dikkatli davranmasıdır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu güzel ilçemizde dünyanın ilk Türkİslam Mezarlığı bulunmaktadır. Selçukluların Kubbet’ül İslam dediği, Osmanlıların Atalar Şehri dediği bu güzel beldede sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gerçekten memleketimizin her yöresi ve her köşesi fevkalade güzel ama Ahlat bir başka güzel” diye konuştu.
Bedensel Engelliler Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk, Bedensel Engelliler Federasyon Başkanlığına aday olduğunu, mevcut adayın da önümüzdeki dönem aday olmayacağını dile getirerek, “Sizlere buradan bir müjde vermek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Dünya Ampute Federasyon Başkanlığı adaylığımı açıkladım. Adaylık süreci kapandığında benden önceki başkanımız Amerikalı Rick Hoffman aday olmayacağını açıkladı. Şu anda dünya başkanlığı için tek aday olarak kaldım. 1718 Ekim’de seçimler yapılacak. Dünya birinci başkan yardımcısı, ikinci başkan yardımcısı ve diğer yürütme kurulu üyeleri seçilecekler. Dolayısıyla bu seçim tarihi sabırsızlıkla bekliyoruz. Dünya Ampute Federasyon Başkanlığını da inşallah Türkiye’ye getireceğiz” şeklinde konuştu.
Ahlat Şehir Stadyumu'nda düzenlenen açılış programına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Bedensel Engelliler Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Milli Takım Antrenörü Gazi Osman Çakmak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, bazı kurum amirleri ve sporcular katıldı.

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