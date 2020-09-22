Vali Oktay Çağatay'dan Ahlat Kaymakamı Dağ’a hayırlı olsun ziyareti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’a ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Artvin Kemalpaşa Kaymakamı iken Ahlat Kaymakamı olarak atanan kaymakam Fikret Dağ’ı makamında ziyaret eden Vali Oktay Çağatay, Dağ’a yeni görevinde başarılar diledi.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ise iyi dilek ve temennilerinden dolayı Vali Oktay Çağatay’a teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.