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Bitlis’te Siirt fıstığının hasadı başladı Kent ekonomisine 12 milyon TL katkı sağlayacak Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik: “Hizan, Mutki ve Bitlis merkeze bağlı yaklaşık 40 köyümüzde fıstık ağaçlarımız bulunmaktadır”

İHA

Bitlis’te Siirt fıstığının hasadı başladı Kent ekonomisine 12 milyon TL katkı sağlayacak Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik: “Hizan, Mutki ve Bitlis merkeze bağlı yaklaşık 40 köyümüzde fıstık ağaçlarımız bulunmaktadır”

– Bitlis il merkezi ile Hizan ve Mutki ilçelerinde aşılanan binlerce bıttım ve menengiç ağacından elde edilen Siirt fıstığının hasadı başladı.
Hizan ilçesinin en önemli tarım ürünü olma yolunda ilerleyen Siirt fıstığından 300 ton verim beklenirken, bunun il ekonomisine ise 12 milyon TL katkısı olacak. Hizan ilçesine bağlı Döküktaş köyündeki hasada katılan Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Siirt fıstığının geliştirilmesi için çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti. Bölgede vahşi olarak yetişen yaklaşık 10 milyon adet bıttım ve menengiç ağacından yaklaşık 60 binine fıstık aşısı yaptıklarını ifade eden Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, bugüne kadar 500 bine yakın göz aşısı yaptıklarını söyledi. Rıfat Çelik, “Hizan ilçesine bağlı Döküktaş köyünde fıstık hasadımız başladı. Bitlis il merkezi ile Mutki ve Hizan ilçelerinde yaklaşık 10 milyon adet bıttım ve menengiç ağacımız mevcut. 30 yıldan beridir bu 3 ilçemizde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Siirt çeşidi fıstık kalemleri getirerek bu yabani formdaki ağaçlarımızın aşılamalarını yaptık. Şu ana kadar 60 bine yakın ağaçta 500 bin adet göz aşısı yapmışız. Dağınık halde bulunan bütün bu ağaçlardaki fıstık meyvesini toplamaya geldik. Hasatlara bakıyoruz, bu yıl verimler çok iyidir. Hizan bölgemizde fıstık önemli bir gelir kaynağı olamaya başladı. Her ağaçta 610 kilo arasında verim alınmaktadır. İl genelinde toplamda fıstık rekoltemiz 300 ton civarında beklemekteyiz. İlçemize ve dolayısıyla da ilimize katma değerinin 12 milyon TL civarında olacağını tahmin ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının bu bıttım ve menengiç ağaçlarının aşılama çalışmalarında yetiştirme kullanılmak üzere çiftçi kardeşlerimizi eğiterek teknik malzeme konusunda destek verdik. Aşı kurslarımızda bunların eğitimlerini de tamamladık. Dolayısıyla her çiftçimiz kendi köyünde kendi ağaçlarını aşılamaktadır” diye konuştu.
Bölgedeki fıstık ağaçlarından elde edilen fıstıkların işlenmesi için Bitlis’te herhangi bir tesis olmadığının altını çizen Çelik, şöyle konuştu:
“Siirt çeşidi fıstığımı maalesef bölgemizde herhangi bir sanayi işleme tesisi olmadığı için bu konuda daha organize olan Siirt iline gönderilerek orada işleniyor. Bu da özellikle bizim fıstık üreticilerimiz için bir handikaptır. İnşallah bizler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak çiftçilerimizle görüşerek, Bakanlığımızın uygulamakta olduğu Kırsal Kalkınma Yatırımları Projesi (KKYP) kapsamında gönüllü bir vatandaşımızı bularak fıstık kırma, eleme ve paketleme tesisi kurmayı düşünüyoruz. Bu tesisle birlikte bölgedeki fıstıkçılığın daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ürünümüze biraz daha katma değer katacağını düşünüyoruz. Pazara daha iyi bir fiyatla arz edileceğini düşünüyoruz. Hizan, Mutki ve Bitlis merkeze bağlı yaklaşık 40 köyümüzde fıstık ağaçlarımız bulunmaktadır. Ancak yoğunluğumuz Hizan bölgemizdedir. Önümüzdeki süreçte fıstık üretimini Hizan’ın önemli bir ürünü haline getirmeyi hedefliyoruz.”
Özellikle bıttım ağaçlarının bölgeye adaptasyonunda herhangi bir sorun olmadığını sözlerine ekleyen Çelik, “Bölgemizdeki bıttım ağaçları tabiat ortamda yabani formda yetiştiği için bölgeye adaptasyon sorunu yoktur. Bu ağaç zaten bölgenin kadim ağacıdır. Bu da bizim diğer illere göre bir avantajımızdır. Bu sene Hizan Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün eliyle 15 ile 25 bin arasında göz aşılama çalışması yapıldı. Yoğun olarak Bitlis merkez, Mutki ve Hizan’da bulunan 40 köyümüzde bu ağaçlar bulunmaktadır. Ama ağırlıklı olarak Hizan’da mevcuttur. Biz önümüzdeki süreçte bu fıstığı Hizan’ın en önemli bir ürünü olma yönünde bütün çalışmaları kurumsal olarak yapmaktayız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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