Ampute futbol heyetinden Başkan Çoban’a ziyaret

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ampute futbol teknik heyetini makamında ağırladı.

Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları için ilçede bulunan teknik heyet, Başkan Çoban’ı makamında ziyaret ederek, burada bir süre sohbet ettiler. Daha sonra Ampute futbol teknik heyeti, Başkan Çoban’a katkı ve desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Başkan Çoban ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gelen heyete Ahlat bastonu hediye etti. Ziyarete, Ampute Futbol Teknik Kurul Başkanı Ahmet Yılmaz, Ampute Merkez Hakem Kurulu Başkanı Abdullah Ayar, Ampute Disiplin Kurulu Başkanı Tacar Çağlar, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile Ahlat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.