Bitlis’te ruhsatsız silah ele geçirildi

Bu uykunun bedeli ağır oldu!

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis’te şüphe üzerine durdurulan bir otobüsteki 2 kişinin üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi girişinde durumundan şüphelenilen bir otobüsün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Otobüs içerisindeki 2 şüphelinin yapılan üst aramasında; 1 adet ruhsatsız marka tabanca, 2 adet kurusıkıdan çevirme tabanca ve 3 adet fişek ele geçirilmiştir. Ş.B. ve D.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.