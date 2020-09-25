Bitlis’te ruhsatsız silah ele geçirildi

Bitlis’te şüphe üzerine durdurulan bir otobüsteki 2 kişinin üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi girişinde durumundan şüphelenilen bir otobüsün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Otobüs içerisindeki 2 şüphelinin yapılan üst aramasında; 1 adet ruhsatsız marka tabanca, 2 adet kurusıkıdan çevirme tabanca ve 3 adet fişek ele geçirilmiştir. Ş.B. ve D.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.