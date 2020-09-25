Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Bitlis’te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; teslim olan/yakalanan BTÖ mensuplarının ifadeleri, teşhisleri ve tanık beyanları doğrultusunda 6 şüpheli şahıs hakkında “PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olma ve yardım/yataklık etmek” suçundan 25 Eylül 2020 günü Bitlis il merkezli olmak üzere İstanbul ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon sonucu 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında 6 adet akıllı cep telefonu, 6 adet sim kartı ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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