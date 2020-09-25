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Bitlis’te göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

İHA

Bitlis’te göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapan iki kişiye suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Adilcevaz'a bağlı Erikbağı köyü mevkiinde Van Gölü sahil şeridinde göçmen kaçakçılığı yapan iki kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Adilcevaz ilçesi Erikbağı köyü Van Gölü sahil şeridi üzerinde görevlilerimizce yapılan kontrolde; düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen S.T. ve H.E. isimli şüphelilerin, Van ilinden getirdikleri düzensiz göçmenleri Eriklibağ köyü sahil şeridinde indirdikleri esnada tekne ile birlikte suçüstü yakalanmışlardır. Meydana gelen olayda 3 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 7 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen S.T. VE H.E. isimli şüpheliler, görevlilerimizce gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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