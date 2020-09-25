Tekneyle Adilcevaz'a getirilen 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın yaptığı kontrollerde Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adilcevaz ilçesi Erikbağı köyünün Van Gölü sahilinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma ekipleri, Van´dan tekneyle bölgeye getirilen 4'ü Pakistan ve 3'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 7 kaçak göçmen ile Van Gölü´nden kaçakları tekneyle getiren 2 organizatörü yakalayarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç idaresine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-09-25 22:32:19



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