Tatvan'da trafik kazası: 1 ölü

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydanagelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, TatvanBitlis karayolunun Rahva Mevkiinde meydana geldi. Tatvan’dan Bitlis istikametine doğru giden İ.C.S. yönetimindeki 13 AP 280 plakalı kamyonet, BitlisTatvan Devlet Hastanesi yakınlarında belirlenemeyen bir nedenden dolayı şarampole devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü İ.C.S. (20) hayatını kaybetti. Öte yandan; kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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