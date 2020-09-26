Ampute Futbol Türkiye Kupası şampiyonu Etimesgut Belediyesi oldu Şahinbey Belediyesi'nden 4 futbolcu kırmızı kart gördü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 6 takımın yer aldığı Ampute Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı, şampiyon olarak kupayı alan takım oldu. Maçın üçüncü dakikasında çıkan olaylar nedeniyle Şahinbey Belediye Spor Ampute Futbol Takımı'nda 4 futbolcu kırmızı kart gördü.

Ampute Futbol Türkiye Kupası şampiyonu Etimesgut Belediyesi oldu. Finalde Etimesgut ile karşılaşan Şahinbey Belediye Spor Takımı, gördüğü 4 kırmızı karttan dolayı sahadan çekilirken, hakem maçı iptal etti. Etimesgut Belediyesi Ampute Takımı maçı hükmen 30 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Şahinbey Belediyesi, Etimesgut Belediyesi, Pendik Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Baltalı Grup Denizli Belediyesi ve Trabzon Orta Hisar ampute futbol takımları şampiyonaya katılmıştı.

Final karşılaşmasını Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Milli Takım Antrenörü Gazi Osman Çakmak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Gençlik Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ile bazı kurum amirleri de izledi.

Müsabakanın 3. dakikasından itibaren Şahinbey Belediyesi'nden 4 kişi kırmızı kart görünce maç 30 Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın lehine sonuçlandı. Bu sonuçla Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupasını da Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ın elinden aldılar.



Çağatay: "Ahlat, Türkiye’nin çok önemli şehirlerinden olma yolunda"

Maç sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yaklaşık 1 haftadır Ampute Futbol Türkiye Kupası’na ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Ahlat’ın önemini hepiniz biliyorsunuz. Artık Ahlat, Türkiye’nin çok önemli şehirlerinden olma yolunda hızla ilerliyor. Tabi ki ilimizin en güzel ilçelerinden bir tanesidir. Böylesi özel ve güzel etkinliğin Bitlis’te düzenlenmesinden mutlu olduk. Ampute Futbol Milli takımımız daha önce Avrupa şampiyonu oldu. Dünya şampiyonasında ise ciddi başarıları var. Bu yılda Cumhurbaşkanımızın talimatının turnuvanın Doğu’da yapılması yönünde beyanlarını alınca İçişleri Bakanlığımız tarafından Ahlat’ta yapabilir misiniz diye soruldu ve Ahlat’ta düzenlenmesine karar verdik. Milli takımızı hocamızı ve federasyon yetkililerini buraya davet ettik. Gördüklerinde şehri çok beğendiler. Futbolcularımızı burada ağırlamaktan ve Türkiye’ye bu işi duyurmaktan mutlu olacaklarını söylediler. 1 haftadır ev sahipliği yapıyoruz. Güzel bir turnuvaydı sadece son final maçı istediğimiz keyif ve centilmence olmadı. Ne yazık ki bende üzüldüm. Ama futbolda her şey var. Etimesgut takımımız şampiyon oldu. Diğer takımlarda futbollarını sergilediler. Başta bu yıl ki Türkiye kupasında şampiyon olan takımı kutluyorum. Diğer takımlara da teşekkür ediyorum. Onları burada ağırlamaktan mutlu olduk. İnşallah önümüzde ki yıllarda Türkiye çapında farklı etkinlikleri Bitlis’imizde düzenlemek konusunda hevesliyiz. Bu etkinliğe destek verdikleri için tüm büyüklerimize ve federasyonumuza teşekkür ediyorum. Katılan tüm futbolcuların ayaklarına sağlık. İçlerinde çok sayıda gazimiz var. Bu da tabi bizim için özel bir durum. Bu kadar gaziyi ve sporcuyu burada ağırlamak bizleri mutlu etti” dedi.



Çoban: "Ahlat artık bölgede kendini ispat etmiş bir cazibe merkezi"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise duygularını şu sözlerle aktardı:

”Güzel, harika başlayan ve sonuçları itibariyle de toplumumuzun sosyal yapısına da ne kadar sağlıklı ivme kazandırdığını hep beraber yaşıyoruz. Burada engelli diye tanımlanan aslında ampute takımlarımızın engelleri nasıl ortadan kaldırdıklarını hep beraber müşahede etmiş olduk. Bu vesileyle ampute takımlarımızın federasyonuna, antrenörlerine ve teknik ekiplerine teşekkür ediyorum. Final aşırı heyecanlı geçti. Bu heyecan zaman zaman çok heyecanlı davranılmasına vesile oldu. Bu taraftan da olaya bakınca keşke hakemlerimiz de sporcularımız da biraz sabırla hareket etmiş olsalar, centilmenliği elden bırakmadan yürütmüş olsalar. Burası bin yıl öncenin başkenti, Sultan Alparslan’ın otağını kurduğu yer. Bu vesileyle heyecanın dorukta olduğunu kaçınılmaz görüyoruz. Ahlat’tan Türkiye’deki tüm ampute takımlara sesleniyor ve teşekkür ediyorum. Burada yeniden kamp yapmaları için davet ediyorum. Sadece ampute ile sınırlı bırakmıyoruz. Ahlat artık bölgede kendini ispat etmiş bir cazibe merkezi. Hem tarihi, kültürel mirasın olduğu yer hem de doğal güzellikleri ile inanç turizmini olduğu bir yer. Kısacası Ahlat’ta huzur bulmanız kaçınılmaz bir şans olarak görüyorum. Takımlarımızı da burada kamp yapmaya davet ediyorum. Buna milli takımımız da dahil. Etkinliğe vesile olan Cumhurbaşkanımıza, ampute ekibine ve valimize teşekkür ediyorum.“

Etimesgut Belediye Spor Kulübü kaptanı Şehmus Erdinç de şampiyonluklarını şehitlere armağan ettiğini söyleyerek, “Buraya gelene kadar pandemi sürecinde olduğumuzdan dolayı zorluk çektik. Ama işin sonunda bu kupayı kazandık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Gerçekten zoru başardılar. Final maçında da güzide takımlarımızdan Şahinbey ile kıran kırana oynamak isterdik. Birbirimizle mücadele ederek oynamak isterdik ama nasip olmadı. Hükmen de olsa şu an şampiyonuz ve bunun tadını çıkartacağız. Buradan Ankara’ya elimizde kupayla gidiyoruz” diye konuştu.

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