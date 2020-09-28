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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet desteğiyle ayda bin kapı üretiyor

İHA

Devlet desteğiyle ayda bin kapı üretiyor

Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) devletin sağladığı arsa desteğiyle kurulan kapı üretim fabrikası, ayda 4 bin kapı üreterek komşu ülkelere gönderiyor.
Bitlis’in Rahva mevkiindeki OSB’de bulunan kapı üretim fabrikası, bin 500 metrekare alanda üzerine faaliyet gösteriyor. İşletmeci Harun Sıpor, fabrikada 40 kişiyi istihdam ettiklerini ifade ederek, üretilen kapıların bölge illerine ve komşu ülkelere gönderildiğini belirtti. Fabrikada ev içi oda kapıları ürettiklerini anlatan Sıpor, en son model teknoloji ile birinci kalite malzemeler kullandıklarını söyledi. Harun Sıpor, “Devletten aldığımız arsa desteği ile hem işletmemizi büyüttük hem de istihdama katkı sağladık. Fabrikamızda 40 kişi çalışıyor. Hem iç pazarda hem de dış pazarda büyüyen bir firma olmak istiyoruz. Bölge illerimiz Hakkari, Iğdır ve Şırnak olmak üzere Irak, Dohuk, Erbil ve Azerbaycan’a kapı ihraç ediyoruz. Devletin verdiği teşvik ile bu yıl OSB’de üretim alanımızı oluşturduk. Tamamen son teknoloji makinelerle çalışıyoruz. Amacımız daha kaliteli ve daha düzgün imalat yapabilmek” diye konuştu.
İlerleyen zamanlarda hem üretim hem de istihdam alanını daha genişletmek istediklerini ifade eden Harun Sıpor, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sadece Diyarbakır’da bu şekilde imalat yapan bir fabrika var. Bizimde amacımız ilerleyen zamanda üretim ağımızı genişletmek ve buna dayalı olarak istihdamı daha fazla sağlamaktır. Sadece bölge illeri ve komşu ülkeler değil Türkiye’nin hemen hemen yer iline ve diğer ülkelere de ihracat yapmak istiyoruz. Bu nedenle devlet tarafından verilen teşvikler çok önemlidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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