Hayırsever iş adamı Peker, şehidin cami vasiyetine sahip çıktı Şehit Eren Öztürk’ün vasiyette bulunduğu caminin minaresinin yapımını iş adamı Zeki Peker üstlendi

Van’ın Çaldıran ilçesindeki Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yaparken 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Bitlis Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün vasiyeti olan caminin yapımı devam ediyor.

Bitlis ve ilçelerinde yaptırdığı taziye evleri, cami, okuma salonları gibi eserler yapan Bitlisli hayırsever iş adamı Zeki Peker, bir hayır işine daha imza atarak Ahlatlı Şehit Eren Öztürk’ün vasiyette bulunduğu caminin minaresinin de yapımını üstlendi.

Şehit Eren Öztürk’ün vasiyette bulunduğu cami imamı ve Kulaksız Mahallesi Cami Minare ve Kur’an Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri, caminin yapımına başlanılmasından sonra Bitlisli iş adamı Zeki Peker’in de kendilerine ciddi oranda destek verdiğini ve görüşmelerinde caminin minaresini yapma sözü verdiğini söyledi. Tanyeri, “Şehidimin Vasiyeti Yerde Kalmasın kampanyasına bir destekte Bitlis'in vefakar ve hayırsever iş adamı Zeki Peker Beyefendiden geldi. Kendisi şehidimizin vasiyetine binaen yapılacak caminin minaresini üstlendi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Rabbim kendilerini ve ölmüşlerini şehitlerin şefaatine nail eylesin” dedi.

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