Tatvan´da 124 kaçak göçmen yakalandı

Ceren KURTYE/BİTLİS-TATVAN,(DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde 124 kaçak göçmen yakalandı.
Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında Tatvan ilçe girişinde 124 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler yapılan işlemlerin ardından Van Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE
2020-09-28 17:19:19
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