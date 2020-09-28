Tatvan’da 124 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 124 düzensiz göçmen yakalandı.
Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında, ilçe girişinde 124 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler yapılan işlemlerin ardından Van Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğüne teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.