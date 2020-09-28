Tatvan’da 124 düzensiz göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 124 düzensiz göçmen yakalandı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında, ilçe girişinde 124 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler yapılan işlemlerin ardından Van Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.