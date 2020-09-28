Bitlis´te PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS (DHA)BİTLİS merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 6 kişiden 4´ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Eylül´de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bitlis merkezli İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-09-28 17:27:22



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