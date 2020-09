Gümüş başlıklı Ahlat bastonlarına büyük ilgi Bin yıllık ceviz ağaçları gümüş başlıklarla sanat eseri bastonlara dönüşüyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde imal edilen gümüş başlıklı bastonlar büyük ilgi görüyor.

İlçedeki baston ustası Refa Gökbulak, bin yıllık ceviz ağaçlarından 100 çeşidin üzerinde baston imal ettiklerini söyledi. Babadan kalma mesleği 35 yıldır devam ettirdiklerini ifade eden Refa Gökbulak, her geçen gün çeşitliliği artırıp müşterilerine bu alanda bol çeşitli baston sunmayı amaçladıklarını söyledi. Bu yılda farklı bir tasarımla bin yıllık ceviz ağaçlarını gümüş başlıklarla buluşturduklarını belirten Gökbulak, gümüş başlıklı bastonların büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Gökbulak, “35 yıldır baston sanatıyla uğraşıyorum. Her geçen yıl farklı tasarımlara imza atıyoruz. Bu yıl da Ahlat bastonlarında farklı bir değişikliğe gittik, gümüş kafalar yapmaya başladık. Gümüş kafalar tabi ki özel tasarımlar arasına giriyor. Bastonların gövdesi bin yıllık ceviz ağaçlarımızdır, kafası ise gümüş kafadır. 2 çeşit gümüş kullanıyoruz. Birincisi Alman gümüşü dediğimiz daha ekonomik olan gümüştür. Bir de normal bizim herkesin bildiği gümüşlerden yapıyoruz. Tabi onlarında biraz maliyeti yüksek olduğu için fiyatları da yüksek oluyor. Gümüş başlıklar bastonlarımıza büyük bir ayrıcalık kattı. Biz daha önce ahşaptan ve kemikten kafalar yapıyorduk, fakat gümüşe de müşterilerimizin talebi vardı. Daha önceleri zaman zaman yapmıştım ama bu yıl çok ciddi sayıda gümüş kafalı bastonlar yaptık ve bundan sonrada elimizde sürekli gümüş kafalı bastonlar bulunduracağız” dedi.

Türkiye’nin her yerinden gümüş kafalı baston siparişi aldıklarını belirten baston ustası Refa Gökbulak, “Türkiye’nin her yerinden gümüş kafalı baston isteyenler oluyor. Bizlerde bu talebi karşılamak için bu yıl çok ciddi sayıda gümüş başlıklı baston işine girdik. Şu anda da çok ciddi sayıda talep var, satışlarımızda var. Gümüş bastonlarımızın fiyatları ahşap gövdeli olursa 3 bin liradan başlıyor. Fakat kılıçlı olan veya tamamı kemik gövdeli olanlar var veya daha yüksek gümüş kullanılacaksa o zaman fiyatlar 7 bin liradan başlıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.