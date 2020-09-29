Bitlis´te minibüste 41 kaçak göçmen yakalandı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te polisin bir minibüste yaptığı kontrolde 41 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirtilen 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine girişte, bir minibüsü durdurarak kimlik kontrolü yapıldı. Kontrollerde minibüste uyrukları açıklanmayan 41 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçaklar, Van Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğü'ne teslim edilirken, minibüs sürücüsü S.C., organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-09-29 11:55:06



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