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Ahlat bastonuna gümüş işlemeli tasarım

DHA

Ahlat bastonuna gümüş işlemeli tasarım


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Ahlat ilçesinde yaşayan ve ilçenin sembolü haline gelen bastonlar üreten Refa Gökbulak (52), gelen istek üzerine gümüş başlıklı bastonlar üretmeye başladı. 35 yıllık usta Gökbulak, yeni tasarım bastonların ilgi gördüğünü söyledi.
Bölgede `asaletin sembolü´ olarak nitelendirilen ve yaklaşık 100 çeşit üretilen bastonlara son zamanlarda gümüş işlemeler de yapılmaya başlandı. Selçuklu ve Osmanlı motiflerinin yer aldığı bastonlara gümüşün farklı bir değer kattığını belirten baston ustası Refa Gökbulak, gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Babadan kalma mesleğe 35 yıldır devam ettiğini söyleyen baston ustası Gökbulak, her geçen gün çeşitliliği artırıp, müşterilerine bu alanda bol çeşitli baston sunmayı amaçladıklarını belirtti. Gökbulak, "Her geçen yıl farklı tasarımlara imza atıyoruz. Bu yıl Ahlat bastonlarında değişikliğe gittik ve gümüş kafalar yapmaya başladık. Gümüş kafalar tabii ki özel tasarımlar arasına giriyor. Bastonların gövdesi bin yıllık ceviz ağaçlarından yapılıyor. Bunu için de 2 çeşit gümüş kullanıyoruz. Birincisi Alman gümüşü dediğimiz daha ekonomik olan gümüş, diğeri ise herkesin bildiği gümüş. Tabii onların da biraz maliyeti yüksek olduğu için fiyatları da yüksek oluyor. Gümüş başlıklar bastonlarımıza büyük bir ayrıcalık kattı. Biz daha önce ahşaptan ve kemikten kafalar yapıyorduk fakat gümüşe de müşterilerimizin talebi vardı´´ dedi.
`FİYATI 3 BİN LİRADAN BAŞLIYOR´
Gümüş bastonların fiyatının 3 bin liradan başladığını söyleyen Gökbulak, şunları söyledi:
`´Daha önceleri zaman zaman yapmıştım ama bu yıl çok ciddi sayıda gümüş kafalı bastonlar yaptık ve bundan sonra da elimizde sürekli gümüş kafalı bastonlar bulunduracağız. Ayrıca ciddi talep var. Gümüş bastonlarımızın fiyatları ahşap gövdeli olursa 3 bin liradan başlıyor. Fakat kılıçlı olan veya tamamı kemik gövdeli olanlar veya daha çok gümüş kullanılacaksa o zaman fiyatlar 7 bin liradan başlıyor." DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-09-29 12:26:11

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