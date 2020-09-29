Bitlis’te 41 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl merkezinde durdurulan bir minibüs içerisinde bulunan 41 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisine bulunan S.C. isimli organizatör yakalanmıştır. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.