Terör propagandası şüphelisine adli kontrol

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS (DHA)BİTLİS'in Mutki ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulunan C.Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı. C.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesine düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünün propagandası ile ilgili paylaşımlar yapan C.Ö., gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen C.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.Ö.'nün evinde yapılan aramada ise 4 akıllı cep telefonu, 1 tuşlu cep telefonu, 2 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 2 mikro SD hafıza kartı ele geçirildi. Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile malzemelere el konuldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-09-29 17:58:24



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