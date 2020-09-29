Tatvan’da hırsızlık: 4 tutuklama

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde yankesicilik suretiyle hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Tatvan ilçesinde meydana gelen iki ayrı yankesicilik suretiyle hırsızlık olayının failleri olan A.İ., A.İ., Y.İ., S.C.K. ve Z.Ç. isimli 5 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Yakalanan şüphelilerden S.C.K., Y.İ., A.İ. ve A.İ. isimli şüpheliler 29 Eylül 2020 günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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