Bitlis'te kahvede oyun oynayan 10 kişiye 31 bin 500 TL ceza

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafeye kuralını ihlal edip, kahvede oyun oynayan 10 kişiye toplam 31 bin 500 TL para cezası uygulandı.
Güroymak ilçesinde faaliyet gösteren bir kahvede bazı kişilerin oyun oynadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Baskında koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafeye kuralını ihlal edip, kahvede oyun oynayan 10 kişiye toplam 31 bin 500 TL para cezası uygulandı.
DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-09-29 18:05:04
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