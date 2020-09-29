Tatvan'da hırsızlıktan aranan 5 zanlı yakalandı

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, iki ayrı hırsızlık olayında, haklarında arama kararı bulunan 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin 4'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede iki ayrı hırsızlık olayında haklarında arama kararı bulunan 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Karıştıkları hırsızlık olayında kimlikleri tespit edilen A.İ., A.İ., Y.İ., S.C.K. ve Z.Ç, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, bir kişi de serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren KURTYE
2020-09-29 18:17:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.