Bitlis´te, 250 bin liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) BİTLİS'te polis ekipleri, 3 kişinin ev ve iş yerlerinde, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen, piyasa değeri 250 bin TL olan 86 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. M.A., F.A. ve Ö.S.'nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 250 bin TL olan, 86 gümrük kaçağı cep telefonu ve 1 IMEI kopyalama cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan F.A., M.A. ve Ö.S. hakkında adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-09-30 17:39:43
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