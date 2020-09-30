Çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Bitlis'in Mutki ilçesinde bir çatı katında çıkan yangın çok büyümeden söndürüldü.

Mutki çarşı merkezinde bulunan apartmanın çatı katında çıkan yangın, Mutki Belediyesinin itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, belediye itfaiye ekiplerinin anında yangına müdahale ettiğini ve yangının çok büyümediğini ifade ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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