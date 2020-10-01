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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Geylani, Karşıyaka Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

İHA

Başkan Geylani, Karşıyaka Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, rutin olarak gerçekleştirdiği mahalle denetimlerine devam ediyor.
Tatvan Belediyesine bağlı ekipler tarafından mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Geylani, Karşıyaka Mahallesi’nde tamamlanan yolları denetledi. Mahalle sakinleri ile de bir araya gelen Başkan Geylani, mahallelilerin taleplerini dinleyerek birim amirlerine çözümü konusunda talimat verdi. Ardından Esentepe Mahallesi’ne geçen Başkan Geylani, yeni başlanan semt sahası inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Tatvan Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personeller ile bir araya gelen Başkan Geylani, personellerin gerçekleştirdiği özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan Geylani, “Herkes birey olarak nasıl evi için çalışıp didiniyorsa, bir şehirde o belediyenin evidir. Bu bilinçle özverili bir şekilde çalışmalıyız. Bizim yaptığımız tüm hizmetler yine bizim içindir. Bu şehirde herkes birbirinin arkadaşı, dostu ve akrabasıdır. Bu yüzden yapacağımız tüm hizmetler halkımız için ve yine halktan biri olarak bizim içindir. Bu bilinçle herkesin özveri ile çalışması ve bu şekilde hareket etmesi gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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