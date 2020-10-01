Hizan’da korona virüs tedbirleri denetimi

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– Bitlis’in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında ilçedeki iş yerleri, marketler, alışveriş alanları, fırınlar, lokantalar ve kafeler denetlendi. Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Yağar ve Komiser Mehmet Esenbuga’nın da katıldığı denetimlerde korona virüsle mücadele kapsamında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

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